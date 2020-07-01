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01.07.2020 17:03

Любопытный житель Карелии сломал подъемник для инвалидов

Новости. Криминал
11:33, 02 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян
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В полицию поступило заявление от работников финансового учреждения, расположенного в центре города о повреждении имущества, сообщили в МВД Карелии.

Участковый уполномоченный полиции Петрозаводска установил подозреваемого. В полиции 25-летний житель Кондопоги рассказал, что ночью гулял по городу. На входе офисного помещения молодой человек увидел подъемный механизм для граждан, ограниченных в передвижении. Он решил проверить его в действии, поэтому несколько раз проехал на платформе, предназначенной для колясок. После этого он повредил механизм и погнул металлические перилла.

Свою вину подозреваемый признал, пояснил, что не контролировал себя, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее вандалы сломали недавно установленный в сквере у Онежского озера в Петрозаводске питьевой фонтан.

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