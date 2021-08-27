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Любовь к приготовлению блюд толкнула пенсионерку из Карелии в сети мошенников

Новости. Криминал
11:30, 28 Августа 2021
фото: © balakovolife.ru

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Сетевые мошенники обманули пожилую даму, пожелавшую приобрести духовую печь.

60-летняя жительница одного из посёлков обратилась в полицию Медвежьегорского района. Она пострадала, совершая сделку через интернет, информирует МВД.

На одном из сайтов, который по видимым признакам принадлежал солидной компании, женщина нашла объявление о продаже электрической духовой печи по привлекательной цене. Она оформила заказ, обговорила с представителем фирмы сроки доставки, получила на электронную почту счёт-фактуру, после чего перевела в качестве оплаты 37 тыс. рублей. В итоге товар жительница Карелии не получила, а когда решила связаться с контрагентом, выяснилось, что сайт перестал существовать.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, как жительнице Карелии пообещали работу и списали деньги с ее банковской карты.

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