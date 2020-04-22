Любовница известного хоккеиста похвасталась красивой грудью (ФОТО)

Возлюбленная мужа Пелагеи продемонстрировала роскошные формы.
Мария Гончар позировала без нижнего белья, пишет Cosmopolitan.
Владелица турфирмы сохраняет медиаактивность, несмотря на волну негатива в свой адрес. Многие называют девушку разлучницей – страстный роман между нею и Иваном Телегиным вспыхнул еще до расставания олимпийского чемпиона с Пелагеей.
После заявления звездных супругов о предстоящем разводе отношения любовников стали стремительно набирать обороты. Телегин познакомил Гончар с мамой. Иван и Мария съехались и даже завели собаку.
Бизнесвумен опубликовала снимок, для которого позировала на фоне моря.
"Когда границы были открыты", – написала возлюбленная хоккеиста.
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