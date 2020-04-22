Любовница известного хоккеиста похвасталась красивой грудью (ФОТО)

Возлюбленная мужа Пелагеи продемонстрировала роскошные формы.

Мария Гончар позировала без нижнего белья, пишет Cosmopolitan.

Владелица турфирмы сохраняет медиаактивность, несмотря на волну негатива в свой адрес. Многие называют девушку разлучницей – страстный роман между нею и Иваном Телегиным вспыхнул еще до расставания олимпийского чемпиона с Пелагеей.

После заявления звездных супругов о предстоящем разводе отношения любовников стали стремительно набирать обороты. Телегин познакомил Гончар с мамой. Иван и Мария съехались и даже завели собаку.

Бизнесвумен опубликовала снимок, для которого позировала на фоне моря.

"Когда границы были открыты", – написала возлюбленная хоккеиста.