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Любовница известного хоккеиста похвасталась красивой грудью (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
19:40, 22 Апреля 2020
фото: © instagram.com/mari_gonchar
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Возлюбленная мужа Пелагеи продемонстрировала роскошные формы.

Мария Гончар позировала без нижнего белья, пишет Cosmopolitan.

Владелица турфирмы сохраняет медиаактивность, несмотря на волну негатива в свой адрес. Многие называют девушку разлучницей – страстный роман между нею и Иваном Телегиным вспыхнул еще до расставания олимпийского чемпиона с Пелагеей.

После заявления звездных супругов о предстоящем разводе отношения любовников стали стремительно набирать обороты. Телегин познакомил Гончар с мамой. Иван и Мария съехались и даже завели собаку.

Бизнесвумен опубликовала снимок, для которого позировала на фоне моря. 

"Когда границы были открыты", – написала возлюбленная хоккеиста. 

 
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