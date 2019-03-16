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Новости. Общество
19:40, 16 Марта 2019
фото: © Instagram/bruhunova и Instagram/petrosyanevgeny

Любовница Петросяна похвасталась подарками, которые он купил ей на 30-летие

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Недавно в "Инстаграме" Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками, чем одарил её на юбилей известный артист.

Но пользователи Сети не постеснялись и подсчитали в целом, сколько было потрачено на девушку за последнее время, пишет "Лайф".

Стоит начать с того, что парочка отправилась в Арабские Эмираты. Там они решили провести отдых в роскошном пятизвёздочном отеле, который находится в лучшем районе столицы. Петросян и Брухунова арендовали номер люкс, неделя пребывания в котором стоит примерно 200 тысяч рублей. В ресторане отеля влюблённые и отпраздновали 30-летие Татьяны, наслаждаясь кулинарными изысками шеф-повара, пишет Starhit.

Однако Дубай известен не только пляжами и фешенебельными отелями, но и потрясающим шопингом. Брухунова призналась, что обожает ходить по магазинам известных брендов, но особую симпатию питает к украшениям дома Chanel.

"Каждый раз, когда оказываюсь в Эмиратах, приобретаю себе брошь из лимитированной коллекции. Здесь совсем другой выбор, лучше, чем в Москве и даже в Европе", - написала Татьяна Брухунова.

Цены на украшения Chanel варьируют от 70 до 700 тысяч рублей — в зависимости от материала. Однако Татьяна не раскрыла, какую именно брошь приобрела, поэтому фанатам остаётся пока только гадать.

Зато стало известно, какую именно сумочку известного бренда Dior захотела приобрести девушка. Стильный аксессуар нежно-розового цвета обошёлся Татьяне в 100 тысяч рублей.


Фото © Instagram/bruhunova

По самым скромным подсчётам, можно сказать, что 30-й день рождения помощницы Петросяна удался на славу.

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