Любовницей Александра Цекало оказалась голливудская актриса

Недавно Александр Цекало заявил о том, что развелся с женой Верой Галушкой. Теперь он состоит в отношениях с Дариной Эрвин. Журналистам удалось узнать, что девушка играла в эпизодах в голливудских фильмах.

Дарину можно было увидеть в одной из серий "Идеального убийства". Эрвин также появилась в романтической комедии "Кое-что на день рождения" с Шэрон Стоун в главной роли. Некоторое время девушка работала в одном из театров Лос-Анджелеса, Theater 68, пока он не закрылся. Известно, что Дарина увлекается рисованием – она часто изображает на холстах обнаженных людей, пишет StarHit.



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Поговаривают, что теперь уже бывшая жена Цекало Виктория Галушка переедет с детьми жить в Химки, где сейчас идет строительство.

Сам же Александр останется в своем роскошном особняке на Рублево-Успенском шоссе. Дом продюсера оценивается чуть ли не в полмиллиарда рублей: в нем расположены десять спален, большая кухня, бассейн, сауна, детская зона и собственная резервная электростанция. Предположительно, именно там он будет жить с Дариной, утверждает издание.