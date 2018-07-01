Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:00, 01 Июля 2018

Люди и факты: Этот день в истории

По теме

Путин присвоил экс-депутату парламента Карелии орден
01.07.18 16:36
"Закроете школу – и деревня закроется"
01.07.18 15:15
ВИДЕО: Анимационную короткометражку создали про Петра I к 315-летию Петрозаводска
01.07.18 14:29
Все новости
Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В этот день 1873 году в Петрозаводске открылась гостиница "Палермо". Ныне не существует.

в 1920 году проходил первый Всекарельский съезд представителей трудящихся карел в г. Петрозаводске.

В 1927 году состоялся Всекарельский съезд рыбаков, на котором было принято решение об организации первого республиканского объединения "Каррыбпромсоюз". С данной даты ведет свою историю современная рыбная промышленность Республики Карелия.

В 1935 году состоялся пуск Кондопожского целлюлозного завода, а 7 июля завод дал первую целлюлозу.

В 1939 года запустили в эксплуатацию первую очередь Сегежского ЦБК.

В 1940 году вышло постановление об образовании Беломорско-Онежского пароходства.

В 1945 году открылась республиканская станция юных натуралистов (ныне - Республиканский детский эколого-биологический центр).

В 1945 году открылось регулярное воздушное сообщение между городами Петрозаводском и Москвой.

День в истории России и мира

В 1535 году в Лондоне состоялся судебный процесс над философом Томасом Мором, завершившийся смертным приговором.

В 1751 году вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии".

В 1862 году основана Российская Государственная библиотека.

В 1904 году открылись III летние Олимпийские игры в Сент-Луисе (США).

В этот день родились

В 1646 году - Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик.

В 1804 году - Жорж Санд, французская писательница.

В 1889 году - Вера Мухина, советский скульптор и художник.

В 1961 году - принцесса Диана Уэльская, одна из самых популярных женщин мира.

В 1996 году - Аделина Сотникова, российская фигуристка, олимпийская чемпионка.

По теме

Путин присвоил экс-депутату парламента Карелии орден
01.07.18 16:36
"Закроете школу – и деревня закроется"
01.07.18 15:15
ВИДЕО: Анимационную короткометражку создали про Петра I к 315-летию Петрозаводска
01.07.18 14:29
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
24.06.2018, 14:33
Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"
27.06.2018, 19:40
Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?
25.06.2018, 09:45
Обнаружено тело туриста, упавшего в водопад Кивач
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров

Аналитика

29.06.2018 13:57
Обществоведение
Офтальмологический центр Карелии расширяется
Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о предоставлении земельного участка инвестору из Литвы Олегу Ковригину под строительство нового офтальмологического центра Карелии.
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Поиск – это память: зачем работают карельские поисковики? 5
27.06.2018 15:25
Пять вопросов о птицах в городе
27.06.2018 14:40
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2018 16:01
Частная жизнь
Благодатная свадьба 2
Жители села Деревянное Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили 70-летие совместной жизни. 
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
26.06.2018 10:23
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
"Так вышло, мы любим Россию" 9
19.06.2018 09:58
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
Новое
Сегодня 15:35
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»