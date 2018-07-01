Люди и факты: Этот день в истории

"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В этот день 1873 году в Петрозаводске открылась гостиница "Палермо". Ныне не существует.

в 1920 году проходил первый Всекарельский съезд представителей трудящихся карел в г. Петрозаводске.

В 1927 году состоялся Всекарельский съезд рыбаков, на котором было принято решение об организации первого республиканского объединения "Каррыбпромсоюз". С данной даты ведет свою историю современная рыбная промышленность Республики Карелия.

В 1935 году состоялся пуск Кондопожского целлюлозного завода, а 7 июля завод дал первую целлюлозу.

В 1939 года запустили в эксплуатацию первую очередь Сегежского ЦБК.

В 1940 году вышло постановление об образовании Беломорско-Онежского пароходства.

В 1945 году открылась республиканская станция юных натуралистов (ныне - Республиканский детский эколого-биологический центр).

В 1945 году открылось регулярное воздушное сообщение между городами Петрозаводском и Москвой.

День в истории России и мира

В 1535 году в Лондоне состоялся судебный процесс над философом Томасом Мором, завершившийся смертным приговором.

В 1751 году вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии".

В 1862 году основана Российская Государственная библиотека.

В 1904 году открылись III летние Олимпийские игры в Сент-Луисе (США).

В этот день родились

В 1646 году - Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик.

В 1804 году - Жорж Санд, французская писательница.

В 1889 году - Вера Мухина, советский скульптор и художник.

В 1961 году - принцесса Диана Уэльская, одна из самых популярных женщин мира.

В 1996 году - Аделина Сотникова, российская фигуристка, олимпийская чемпионка.