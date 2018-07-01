Люди и факты: Этот день в истории

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"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.
Этот день в истории Карелии
В этот день 1873 году в Петрозаводске открылась гостиница "Палермо". Ныне не существует.
в 1920 году проходил первый Всекарельский съезд представителей трудящихся карел в г. Петрозаводске.
В 1927 году состоялся Всекарельский съезд рыбаков, на котором было принято решение об организации первого республиканского объединения "Каррыбпромсоюз". С данной даты ведет свою историю современная рыбная промышленность Республики Карелия.
В 1935 году состоялся пуск Кондопожского целлюлозного завода, а 7 июля завод дал первую целлюлозу.
В 1939 года запустили в эксплуатацию первую очередь Сегежского ЦБК.
В 1940 году вышло постановление об образовании Беломорско-Онежского пароходства.
В 1945 году открылась республиканская станция юных натуралистов (ныне - Республиканский детский эколого-биологический центр).
В 1945 году открылось регулярное воздушное сообщение между городами Петрозаводском и Москвой.
День в истории России и мира
В 1535 году в Лондоне состоялся судебный процесс над философом Томасом Мором, завершившийся смертным приговором.
В 1751 году вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии".
В 1862 году основана Российская Государственная библиотека.
В 1904 году открылись III летние Олимпийские игры в Сент-Луисе (США).
В этот день родились
В 1646 году - Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик.
В 1804 году - Жорж Санд, французская писательница.
В 1889 году - Вера Мухина, советский скульптор и художник.
В 1961 году - принцесса Диана Уэльская, одна из самых популярных женщин мира.
В 1996 году - Аделина Сотникова, российская фигуристка, олимпийская чемпионка.
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