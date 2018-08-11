Люди и факты: Этот день в истории

"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

День в истории России и мира

В 1337 году - Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, впоследствии ставший Троице-Сергиевой лаврой.

В 1920 году основан музей-усадьба Абрамцево.

В 1959 году в Москве открыт международный аэропорт "Шереметьево".

В 1973 году в СССР начался показ фильма "Семнадцать мгновений весны".

В 1979 году в авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском погибла футбольная команда "Пахтакор".

В этот день родились

В 1808 году – Анна Андро, русская дворянка, современница Пушкина, одна из его муз.

В 1939 году – Анатолий Кашпировский советский психотерапевт, гипнотизер.

В 1950 году – Стивен Возняк, американский программист, разработчик компьютеров, соучредитель фирмы Apple.

В 1953 году – Халк Хоган, американский рестлер, актер и шоумен.