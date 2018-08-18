Люди и факты: Этот день в истории

"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В 1933 году родился Евгений Александрович Судаков, живописец, пейзажист. Работал художником-оформителем Карельского отделения Художественного фонда РСФСР.

День в истории России и мира

В 1782 году в Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру I ("Медный всадник"). Памятник расположен в центре Сенатской площади в Петербурге. Автором этой грандиозной скульптуры стал французский скульптор Этьен-Морис Фальконе.

В 1845 году основано Русское географическое общество. Основной целью его создания было изучение "родной земли и людей её обитающих", т.е. собирание и распространение географических, статистических и этнографических сведений о самой России.

В 1958 году Владимир Набоков опубликовал в США свой знаменитый роман "Лолита", который принес писателю огромную славу. Огромной популярностью роман обязан не только стилю, но и скандальной теме.

В этот день родились

В 1685 году родился английский математик Брук Тейлор. Независимо от учебы Брук самостоятельно изучал математику. В 1708 году в журнале Philosophical Transactions появилась его первая статья о центре качаний.

В 1750 году родился итальянский и австрийский композитор, дирижер и педагог Антонио Сальери. Его произведения были написаны в традициях итальянской оперной школы и пользовались неизменным успехом в Вене, Париже, в Италии. Всего он написал более 40 опер.

В 1945 году родился советский композитор, пианист, вокалист Владимир Мигуля. Он является автором песен "Каскадёры" и"Трава у дома", которые становятся суперпопулярными, знаковыми песнями времени.

В 1957 году родилась французская актриса Кароль Буке. Она сыграла "девушку Бонда" в фильме "Только для твоих глаз". Будучи 15 лет лицом Дома Шанель, Кароль Буке не раз приходилось представлять флаконы с букетами запахов этой прославленной фирмы.