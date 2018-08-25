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Новости. Общество
12:00, 25 Августа 2018

Люди и факты: Этот день в истории

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"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В 1880 году родился видный партийный и государственный деятель Александр Васильевич Шотман.

В 1900 году родился Вальтер Валли, красногвардеец, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, командир легендарного 126 стрелкового полка, "Полка майора Валли", 71 дивизии, сформированной на территории Карелии.

В 1965 году приказом Министерства путей сообщения СССР станция Сорокская переименована в станцию Беломорск.

В 2008 году в поселке Эссойла Пряжинского района учреждена Карельская региональная общественная организация "Эссойльские карелы".

День в истории России и мира

В 1930 году экспедиция полярников на ледокольном пароходе "Георгий Седов" открыла западные берега Северной Земли.

В 1960 году открылись XVII летние Олимпийские игры в Риме (Италия). Накануне церемонии на площади Святого Петра перед католическим собором можно было наблюдать необычное зрелище: тысячи спортсменов из разных стран и разных вероисповеданий пришли перед соревнованиями за благословением Папы Римского.

В 1985 году в авиакатастрофе погибла Саманта Смит – "маленький посол мира", которая написала письмо Юрию Андропову после прочтения статьи в журнале Times.

В этот день родились 

В 1530 году родился русский царь Иван Грозный.

В 1930 родился английский и американский актер, продюсер, лауреат премии "Оскар" Шон Коннери, а также советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист СССР Георгий Данелия.

В 1944 году родился российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, Народный артист Сергей Соловьев.

В 1970 году немецкая супермодель и актриса Клаудия Шиффер.

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