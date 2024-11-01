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«Люди, очнитесь»: житель Петрозаводска призвал помочь умирающей собаке на улице Северная

Новости. Общество
10:35, 05 Ноября 2024
фото: © Иллюстративное фото: Osobystist / istockphoto

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Горожанин выступил в защиту зоозащитников-добровольцев, которые подкармливают бездомных животных.

Петрозаводчанин возмутился отношению горожан к собакам на улице Северная, 4 в Первомайском районе. Их подкармливают местные жительницы. Однако не всем это нравится. Люди жалуются в администрацию на бездомных животных. Информацию об этом сообщили Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

Между тем горожанин считает, что каждый может внести свой вклад в решение проблемы бродящих животных. В частности, он затронул вопрос спасения умирающей собаки, которую еще можно спасти, проявив милосердие и инициативу.

«Люди, ну очнитесь вы уже. Если вы люди, конечно. Если сердце у вас есть. У вас собака умирает во дворе, в вашем дворе, на ваших глазах и глазах ваших родителей и детей. А вы язвительные посты пишете про администрацию, приюты и „жалелка закончилась“. И что бы вы не писали про „зоозащитники получили, что хотели“ и „смерть пса на вашей совести“ — нет, это не так. Если этот пес умрет, это будет исключительно вина бессердечных людей, живущих рядом, смотрящих на мучения собакена и тыкающим по кнопкам в попытке быть хорошими за чужой счет вместо реальной помощи. Стыдно за вас, товарищи», — написал очевидец.

Петрозаводчанин отметил, что женщины, которые подкармливают животных на улице, как правило сами «обвешаны» с головы до пяток кошками и собаками, подобранными на улице. Они, как правило, еще берут кредиты на помощь и содержание бездомных животных, которые нуждаются в тепле, кормлении и доброте людей.

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