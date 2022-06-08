Люди, перевозившие деревянные бруски и торф, были остановлены на границе Карелии и Финляндии

Всего за июнь в МАПП «Вяртсиля» были выявлены 11 нарушений фитосанитарного законодательства, сообщили в Россельхознадзоре.

В июне 2022 года инспекторы Россельхознадзора выявили в пункте пропуска «Вяртсиля» на границе России и Финляндии 11 нарушений фитосанитарного законодательства.

Так, 2 гражданина Финляндии и России везли с собой деревянные бруски и муку весом почти 47 килограмм без сертификата, тогда как ввозить без документов можно было не более 5 килограмм. Излишки пришлось оставить в Финляндии.

Гражданин Латвии ввозил с собой картофель без фитосанитарного сертификата, а жители России и Финляндии завозили луковицы, семена и торф. Все это также пришлось вернуть на территорию сопредельного государства.

В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы.

Россельхознадзор призывает пересекающих границу граждан внимательно читать правила провоза карантинной продукции.