«Люди расслабились»: глава Минздрава Карелии советует носить маски из-за роста заболеваемости гриппом

Нагрузка на поликлиники в республике выросла на 15-20 процентов из-за роста заболеваемости гриппом.

По информации министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, с конца ноября медики фиксируют увеличение нагрузки на первичное звено здравоохранения на 15-20%.

«Но будет существенное больше, — пишет министр на своей странице в соцсети. — Путь распространения COVID-19 и гриппа одинаковый. Сейчас люди расслабились, поэтому мы получаем всё сразу: заболеваемость ковидом и гриппом».

При этом глава Минздрава считает, что учреждения здравоохранения Карелии готовы к сезонному подъёму заболеваемости гриппом. Но для того, чтобы уберечь себя и своих близких от недуга, Охлопков советует носить маски в многолюдных местах, при первых симптомах заболевания оставаться дома.

«Но главное: вакцинируйтесь. Вакцина содержит все известные штаммы гриппа, в том числе свиного», — отметил министр здравоохранения республики.

Ранее Михаил Охлопков рассказал, как лечить грипп.