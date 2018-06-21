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Новости. Общество
17:40, 21 Июня 2018

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями хотят давать выходные в жару

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В Госдуме РФ предлагают обязать работодателей давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду.

Соответствующее предложение депутат Василий Власов направил министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, отмечает РИА Новости.

"В результате глобального изменения климата лето на территории РФ проходит все с более частыми аномально жаркими днями. Осуществление трудовой деятельности лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такой период наносит существенный вред их здоровью. Поэтому считаю целесообразным нормативно закрепить обязанность за работодателем по предоставлению таким работающим гражданам выходного дня в летние дни со значительным превышением средней температуры для соответствующего месяца в соответствующем субъекте федерации", — пишет парламентарий в письме на имена министров.

Депутат отметил, что, согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, болезнь сердца и инсульт является самой распространенной причиной смертности среди населения не только в России, но и во всем мире.

"Сердечно-сосудистые заболевания могут обостряться в результате многих факторов, например, таких как: курение, повышенная магнитная активность, а также жаркая погода… Прошу Вас дать свою оценку и рассмотреть возможность реализации данной инициативы", — заключил политик.

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