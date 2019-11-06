Лобода восхитила фанатов вертикальным шпагатом (ФОТО)

Светлана Лобода доказала, что сейчас у нее великолепная физическая форма.

Исполнительница хита "Твои глаза" показала растяжку, которая достойна похвалы, пишет Cosmopolitan.

Поп-звезда много работает над своей фигурой. Лобода добилась впечатляющих результатов в работе над собой и может порадовать публику эффектными трюками на сцене. Певица показала вертикальный шпагат, повторить который под силу немногим.

Светлана попросила запечатлеть ее в спортзале. Она оперлась на тренажер для пилатеса – кадиллак.

"Встаю рано. Спорт и студия. Вот что меня ждет на этой неделе ежедневно. Заканчиваю альбом", – пояснила Светлана в подписи к фото в Инстаграм.