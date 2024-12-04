Лодка с двумя людьми перевернулась в Онежском озере

Спасатели выехали на место происшествия в Прионежский район Карелии.
О происшествии сообщили в официальном телеграм-канале МЧС Карелии.
Как стало известно, в четверг, 5 декабря, в 13.44 спасателям поступило сообщение о том, что в районе села Шелтозеро в Онежском озере перевернулась лодка, в которой находились два человека.
На место происшествия выехали специалисты МЧС Карелии.
Дальнейшая информация уточняется и будет обновлена, отметили в пресс-службе МЧС Карелии.
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