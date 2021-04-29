Ломовоз отправился по свалкам на контейнерных площадках в Петрозаводске

Регоператор «Автоспецтранс» приступил к уборке проблемных контейнерных площадок в столице Карелии.

Сегодня, 30 апреля, и завтра, 1 мая, будут ликвидированы свалки на контейнерных площадках карельской столицы, расположенных на пр. Ленина, 16, ул. Лисицыной, 6, ул. Московская, 6, 7, ул. Бесовецкая, 10, 15, ул. Железнодорожная, 8, пр. Октябрьский, 3, ул. Труда, 7. и других. Для уборки мусора используется 27-и кубовый ломовоз, который вывозит строительные отходы и ветки, сообщили в пресс-службе регоператора.

Работы проводятся по договору с администрацией Петрозаводска. В общей сложности в порядок будет приведено около 50 мест накопления ТКО в центре города, а также в районах Первомайского, Октябрьского проспектов и в Соломенном. В среднем объем каждой несанкционированной свалки составляет 5 куб. м.

Ранее сообщалась, регоператор не будет вывозить мусор, собранный на субботниках в Карелии.