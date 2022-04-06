Лоси выбежали на прогулку по заснеженному полю в Карелии (ВИДЕО)

Животные вышли к трассе между поселками в Лахденпохском районе.

В Карелии очевидцы запечатлели на видео двух лосей, вышедших к трассе в Лахденпохском районе. Видео было опубликовано на паблике «K U R K I C R E W».

«Лоси на прогулке», — назвали свое видео авторы поста, уточнив, что встреча с сохатыми произошла на дороге между поселками Элисенваара и Куркиеки в Лахденпохском районе.

Ранее специалисты охотнадзора поймали медведя, который несколько дней назад проник на территорию комбината «Карельский окатыш».