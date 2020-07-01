Лови удачу за хвост! Ты можешь победить в викторине и получить суперприз!

Двадцать пять кофеварок уже разыграли среди жителей Карелии!

Сегодня в прямой трансляции на Wiki Карелия разыгрывают почти три сотни подарков! Среди них - четыре квартиры в новостройках Петрозаводска, четыре автомобиля, смартфоны, планшеты, техника для дома и множество других подарков!

Все подарки разыгрываются среди участников викторины "Карелия – наш родной край".

Ты еще можешь присоединиться! Участие совершенно бесплатное!

Ссылка на прямую трансляцию – здесь. Сейчас разыгрывают 148 смартфонов!

Условия участия в Викторине "Карелия - наш родной край" вы можете прочесть в Положении.

Пункты приема-выдачи бланков Викторины можно увидеть по ссылке https://wiki-karelia.ru/media/uploads/2020/06/11/obvbiq.xlsx

