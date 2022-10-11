«Ловите!» Глава Петрозаводска скинул в соцсеть предвестники праздника (ФОТО)

Владимир Любарский показал в соцсети, как Петрозаводск начал готовиться к Новому году.

На своей странице в «ВКонтакте» глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что до Нового года остался ровно месяц.

«На улицах Петрозаводска появляются первые предвестники праздника. Ловите», - написал Любарский и скинул фото, на которых запечатлел несуразного снеговика с цифрой 31 на животе.