Лучшему вратарю в истории карельского хоккея с мячом Александру Кудряшову исполнилось 95 лет

Министр спорта республики Александр Воронов 4 сентября поздравил с 95-летним юбилеем Александра Кудряшова – участника Великой Отечественной войны, лучшего вратаря в истории карельского хоккея с мячом.

Об этом Воронов написал на свой странице в "ВКонтакте".

"Во время войны Александр Павлович был сержантом, командиром отделения батальона спецсвязи Главного Управления пограничных войск СССР, обеспечивал срочную оперативную связь в секретном кодовом режиме военного времени", - отметил руководитель Минспорта.

"В послевоенное время Александр Кудряшов стал многократным чемпионом и членом сборной команды Карело-Финской ССР по футболу и хоккею с мячом, а также чемпионом Карело-Финской СССР 1948 года по футболу в составе карельской команды "Динамо" (Петрозаводск). С 1955 по 1957 годы он был вратарем хоккейной команды Окружного Дома офицеров (Петрозаводск) – одной из сильнейших команд СССР. Александр Павлович Кудряшов является лучшим вратарем в истории карельского хоккея с мячом", - написал Александр Воронов.