Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Спорт
10:49, 05 Сентября 2018
фото: vk.com

Лучшему вратарю в истории карельского хоккея с мячом Александру Кудряшову исполнилось 95 лет

По теме

Спортсмен из Карелии завоевал "серебро" на Первенстве Европы по академической гребле
03.09.18 17:40
Букмекерская компания открыла в Карелии вакансию спортивного комментатора
03.09.18 12:06
Карельский фестиваль Ecofest Ruskeala стал лучшим спортивным событием года в России
28.08.18 14:53
Все новости
Загрузка...

Министр спорта республики Александр Воронов 4 сентября поздравил с 95-летним юбилеем Александра Кудряшова – участника Великой Отечественной войны, лучшего вратаря в истории карельского хоккея с мячом.

Об этом Воронов написал на свой странице в "ВКонтакте".

"Во время войны Александр Павлович был сержантом, командиром отделения батальона спецсвязи Главного Управления пограничных войск СССР, обеспечивал срочную оперативную связь в секретном кодовом режиме военного времени", - отметил руководитель Минспорта.


фото: vk.com

"В послевоенное время Александр Кудряшов стал многократным чемпионом и членом сборной команды Карело-Финской ССР по футболу и хоккею с мячом, а также чемпионом Карело-Финской СССР 1948 года по футболу в составе карельской команды "Динамо" (Петрозаводск). С 1955 по 1957 годы он был вратарем хоккейной команды Окружного Дома офицеров (Петрозаводск) – одной из сильнейших команд СССР. Александр Павлович Кудряшов является лучшим вратарем в истории карельского хоккея с мячом", - написал Александр Воронов.

По теме

Спортсмен из Карелии завоевал "серебро" на Первенстве Европы по академической гребле
03.09.18 17:40
Букмекерская компания открыла в Карелии вакансию спортивного комментатора
03.09.18 12:06
Карельский фестиваль Ecofest Ruskeala стал лучшим спортивным событием года в России
28.08.18 14:53
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-09-05 12:57:50
Занимайтесь спортом и не нойте о пенсионной реформе!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.09.2018, 13:06
Выяснили, почему новая ж/д платформа в Петрозаводске ниже дверей "Ласточки"
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске
04.09.2018, 15:00
Белуга выставил на продажу визитную карточку Петрозаводска
31.08.2018, 15:11
Наркоман в Петрозаводске зверски убил двух человек
04.09.2018, 06:40
ФОТО: Из-за пьяного водителя четыре машины разбились в Петрозаводске

Аналитика

04.09.2018 11:39
Политкухня
"Это оскорбительно" 17
В мировом суде Петрозаводска депутат Госдумы Валентина Пивненко и бывший народный избранник Дмитрий Макеев ответили на вопросы о геях и политической ненависти.
"Пошли в отказ" 2
04.09.2018 10:28
5 причин выбрать продукцию Олонецкого молочного комбината 6
04.09.2018 08:00
В "золотом веке" живем 12
03.09.2018 12:19
Тайны Сандармоха 6
31.08.2018 11:50
Вся аналитика

Чтиво

04.09.2018 09:54
Без политики
Можно ли оценить качество медицинских услуг?
Медицинская компания "Лабстори" всегда ищет прямой контакт со своими пациентами, ведь мнение тех, кто является потребителем услуги – бесценно.
"Выравнивай походку, кляча, мужчина идет!" 4
03.09.2018 15:53
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
архив чтиво

Медиа

Первоклассники промаршировали по Петрозаводску
03.09.2018 15:12
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»