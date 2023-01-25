Лучшие фехтовальщики страны обнажат спортивные мечи в Карелии

В Кондопоге пройдут соревнования по спортивному мечу, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В субботу, 4 февраля, в 11.00 в училище Олимпийского резерва стартует десятое открытое первенство Карелии по спортивному мечу.



Соревнования объединят более 70 спортсменов со всей страны, сообщили в региональном Минобразования и спорта.



Организатор турнира - Алексей Петрик, четырехкратный чемпион мира по историческому средневековому бою и основатель клуба исторического фехтования «Танненберг».



Также на мероприятии будет работать выставка оружия, от средних веков до современности.