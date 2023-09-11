Лучшие кадеты Карелии получили именные стипендии

Артур Парфенчиков рассказал о церемонии вручения наград кадетам.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин 12 сентября, в День поминовения Александра Невского, провел церемонию награждения лучших кадетов республики именными стипендиями. Церемония прошла у собора Александра Невского в столице Карелии. Об этом рассказал Артур Парфенчиков.

«Напомню, что в Карелии есть три учреждения, где обучаются кадеты — это Петрозаводское президентское кадетское училище, Карельский кадетский корпус и школа № 5 Петрозаводска. Смотрел сегодня на воспитанников и искренне радовался. Многие прилежны в учебе, активно помогают в общественной работе, занимаются спортом, много читают. Это — будущие офицеры России, ее опора и гордость», — написал руководитель региона на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков поздравил кадетов с началом учебного года, пожелав настойчивости, трудолюбия и уверенности в своих силах. Чтобы быть достойными звания кадета.