Лучшие карельские digital-специалисты сразятся во всероссийском конкурсе

В России стартовал конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций".

Он определит лучших представителей digital-сферы в стране. Организаторами выступают АНО "Диалог" и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО "Россия – страна возможностей".

Всероссийский конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" пройдет в несколько этапов. Первый из них – регистрация – уже стартовал, он продлится до 26 февраля 2021 года. Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф. Участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере. Это могут быть как совсем начинающие специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры, аналитики, блогеры так и эксперты, руководители цифровых информационных проектов и другие профессионалы.

Победители конкурса смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и наставников. Но главное – они получат возможность бесплатного обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что конкурс задуман как новая среда, где настоящие лидеры интернет-коммуникаций будут совершенствовать свои навыки, приобретать новые компетенции. "Наша задача на текущем этапе – это отбор и обучение талантливых людей из всего спектра цифровых специальностей, удовлетворение растущего запроса на выявление и подготовку таких специалистов. Хочу пожелать конкурсантам удачи. Именно от вас зависит наше цифровое будущее", – подчеркнул Сергей Кириенко.

По мнению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, инициатива проведения конкурса очень своевременна, так как цифровая трансформация вошла в число национальных целей развития: "Это современный вызов и требование времени. И только с сильной командой интернет-социологов и интернет-аналитиков, системных архитекторов и других профессионалов отрасли мы достигнем задач, поставленных президентом".

В свою очередь, генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский отметил актуальность проведения конкурса. По его словам, в условиях глобальной цифровизации потребность в digital-специалистах растет с каждым днем.

АНО "Россия – страна возможностей" имеет большой опыт проведения подобных проектов. "Уверен, что совместно с партнерами мы проведем конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" на самом высоком уровне", – отметил генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров.