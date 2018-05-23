Лучшие лесорубы Карелии соберутся в Чалне

Лучшие вальщики леса Карелии продемонстрируют свое мастерство на региональном чемпионате "Лесоруб-2018", который состоится 8 и 9 июня в поселке Чална.

Карельский конкурс профессионального мастерства всегда вызывает большой интерес, поскольку в нем принимают участие лучшие российские вальщики леса, не раз становившиеся победителями и призерами мировых чемпионатов. Лучшие вальщики леса будут представлять Карелию на чемпионате России "Лесоруб – 2018", который состоится в Екатеринбурге в сентябре.

Участники должны быть экипированы спецодеждой, сапогами, касками и перчатками. Разрешается и рекомендуется выступать со своими пилами, шинами и цепями.

Организаторами чемпионата выступают КРОО "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Республики Карелия", Министерство природных ресурсов и экологии, Республиканский комитет профсоюза работников лесных отраслей, ЗАО "Шуялес".

Дополнительная информация размещена на сайте http://sll-karelia.ru/.