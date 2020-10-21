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21.10.2020 16:35

Лучшими экспортерами Северо-Запада России признаны 3 карельские компании

Новости. Общество
15:25, 22 Октября 2020
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Победителями Северо-Западного этапа конкурса "Экспортер года" стали три карельские компании – они получили право на участие во всероссийском финале.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

В своих номинациях победителями признаны производитель круп ООО "ТД Ярмарка" ("Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса"), туроператор ООО "ИнтурЛидер" ("Экспортер года в сфере услуг") и АО "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат" ("Экспортер года в сфере промышленности").

В финале они поборются за звание лучших экспортеров России с лидерами других федеральных округов. Награждение состоится 12-13 ноября 2020 года в Москве.

В чем секрет успеха карельских экспортеров, рассказал вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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