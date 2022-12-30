Лунное гало озарило Петрозаводск в ночь после Рождества (ФОТО)

Редчайшее атмосферное явление запечатлела фотограф Петрозаводска Арина Степенная.

«Удивительное и редчайшее атмосферное явление - лунное гало - озарило Петрозаводск в ночь с 7 на 8 января», - сообщила фотограф Арина Степенная на своей странице в соцсети.

По словам Арины, считается, что светящийся ореол вокруг Луны можно увидеть во время полнолуния.

«Я так долго мечтала увидеть лунное гало своими глазами, что даже, несмотря на отсутствие штативов, убежала на ночную фотоохоту, - поделилась эмоциями фотограф. - В полном и абсолютном восторге».