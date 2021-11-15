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Лыжи, коньки и лодки закупили для спортшколы в Приладожье Карелии

Новости. Спорт
17:20, 15 Декабря 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Спортивная школа олимпийского резерва Сортавалы приобрела новое оборудование для отделений конькобежного спорта, лыжного двоеборья и академической гребли, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Спортсмены получили новые комплекты беговых лыж, коньки и профессиональные комбинезоны. Конькобежцы уже успели выступить в новой форме на всероссийских соревнованиях в Вологде.

Также в Спортшколу доставлены пять тренировочных лодок для отделения академической гребли. Это позволит обезопасить тренировочный процесс - обеспечить юных спортсменов современным инвентарем.

Оборудование было обновлено в рамках средств нацпроекта «Демография».

Ранее в Медвежьегорскую спортивную школу пришли горные лыжи и сноуборды.

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