Лыжи, коньки и лодки закупили для спортшколы в Приладожье Карелии

Спортивная школа олимпийского резерва Сортавалы приобрела новое оборудование для отделений конькобежного спорта, лыжного двоеборья и академической гребли, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Спортсмены получили новые комплекты беговых лыж, коньки и профессиональные комбинезоны. Конькобежцы уже успели выступить в новой форме на всероссийских соревнованиях в Вологде.

Также в Спортшколу доставлены пять тренировочных лодок для отделения академической гребли. Это позволит обезопасить тренировочный процесс - обеспечить юных спортсменов современным инвентарем.

Оборудование было обновлено в рамках средств нацпроекта «Демография».

Ранее в Медвежьегорскую спортивную школу пришли горные лыжи и сноуборды.