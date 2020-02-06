Лыжник-экстремал проехал по Петрозаводску, зацепившись за "Оку" (ВИДЕО)

В столице Карелии лыжник зацепился за "Оку" и проехал по Петрозаводску, участники инцидента оштрафованы, сообщили в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции Карелии, вечером 5 февраля в дежурную группу ГИБДД Петрозаводска поступило сообщение от гражданина о том, что по проспекту Ленина едет автомобиль "Ока" и перевозит лыжника–зацепера.

"Наряд ДПС выдвинулся на место нарушения. За рулем "Оки" находилась 30–летняя женщина (трезва). Лыжник - 32 – летний петрозаводчанин. Водитель автомобиля и ее спутник привлечены к административной ответственности", - отметили в ведомстве.

Водитель за нарушения правил перевозки оштрафована на 500 рублей. Лыжник - на 500 рублей за движение по проезжей части при наличии тротуара.

В Госавтоинспекции Карелии напомнили, что о нарушениях необходимо информировать дежурную часть по единому телефону полиции 102. Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска: 715-900.