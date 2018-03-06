Спортсмен из Карелии намерен возглавить Союз биатлонистов России

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

"Я обязательно выдвину свою кандидатуру на пост президента СБР, – заявил Драчев. – При этом очень рассчитываю, что отчетно-выборная конференция состоится гораздо раньше. До мая ждать нельзя, нужны кардинальные перемены в биатлоне. Терять два месяца – губительно для нашего вида спорта, который находится в глубочайшем кризисе. У меня сформирована команда и есть программа развития биатлона".

По его словам в Пхенчхан не поехали сильнейшие российские биатлонисты, но никто не мешал отправить туда юниорский состав, сообщают "Известия".

"Для меня остается загадкой, почему СБР не подал расширенный состав биатлонистов в МОК. Никто не мешал им предоставить на выбор комиссии по допуску 30 спортсменов, и тогда бы у нас набралась команда на эстафету и у мужчин, и у женщин, а молодые биатлонисты получили бы бесценный опыт и, возможно, смогли проявить себя на самом высоком уровне. В молодых российских лыжников тоже мало кто верил, но они привезли из Кореи почти половину всех медалей российской сборной", - пояснил спортсмен.

В настоящее время СБР возглавляет Александр Кравцов, который был выбран на этот пост в мае 2014 года.

На Олимпиаде-2018 российские биатлонисты не смогли завоевать ни одной медали. В команде выступили Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

Владимир Драчев родился в Петрозаводске. Достижения: четырехкратный чемпион мира (1996 — спринт и эстафета, 1998 — гонка преследования, 2000 — эстафета), пятикратный серебряный призер чемпионатов мира (1994, 1996 — командные гонки, 1996 — индивидуальная гонка, 1999 — масс-старт и эстафета), двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (1998 — командная гонка, 2003 — эстафета); обладатель Кубка мира 1995/1996, серебряный призер Кубка мира 2002/2003; лучшие результаты на Олимпийских играх – 2-е место в Лиллехаммере в 1994 году и 3-е место в Нагано в 1998 году (эстафеты 4х7,5 км); этапы Кубка мира: 15 побед, 10 вторых и 7 третьих мест.