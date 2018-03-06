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Новости. Спорт
11:52, 06 Марта 2018

Спортсмен из Карелии намерен возглавить Союз биатлонистов России

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Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

"Я обязательно выдвину свою кандидатуру на пост президента СБР, – заявил Драчев. – При этом очень рассчитываю, что отчетно-выборная конференция состоится гораздо раньше. До мая ждать нельзя, нужны кардинальные перемены в биатлоне. Терять два месяца – губительно для нашего вида спорта, который находится в глубочайшем кризисе. У меня сформирована команда и есть программа развития биатлона".

По его словам в Пхенчхан не поехали сильнейшие российские биатлонисты, но никто не мешал отправить туда юниорский состав, сообщают "Известия".

"Для меня остается загадкой, почему СБР не подал расширенный состав биатлонистов в МОК. Никто не мешал им предоставить на выбор комиссии по допуску 30 спортсменов, и тогда бы у нас набралась команда на эстафету и у мужчин, и у женщин, а молодые биатлонисты получили бы бесценный опыт и, возможно, смогли проявить себя на самом высоком уровне. В молодых российских лыжников тоже мало кто верил, но они привезли из Кореи почти половину всех медалей российской сборной", - пояснил спортсмен.

В настоящее время СБР возглавляет Александр Кравцов, который был выбран на этот пост в мае 2014 года.

На Олимпиаде-2018 российские биатлонисты не смогли завоевать ни одной медали. В команде выступили Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

Владимир Драчев родился в Петрозаводске. Достижения: четырехкратный чемпион мира (1996 — спринт и эстафета, 1998 — гонка преследования, 2000 — эстафета), пятикратный серебряный призер чемпионатов мира (1994, 1996 — командные гонки, 1996 — индивидуальная гонка, 1999 — масс-старт и эстафета), двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (1998 — командная гонка, 2003 — эстафета); обладатель Кубка мира 1995/1996, серебряный призер Кубка мира 2002/2003; лучшие результаты на Олимпийских играх – 2-е место в Лиллехаммере в 1994 году и 3-е место в Нагано в 1998 году (эстафеты 4х7,5 км); этапы Кубка мира: 15 побед, 10 вторых и 7 третьих мест.

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Комментарии

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Александр
2018-03-06 17:00:28
Большая просьба незнающих неумех, агрессивных безграмотных бездарей разбрызгивать свой гной подальше от приличных людей. Вы уже надоели своим брюзжанием и безграмотностью.
однозначно
2018-03-06 16:45:13
Статистика показывает, что когда у престарелых невостребованных спортсменишек финансовые дела становятся плохи, они начинают неистово любить свою историческую родину.
однозначно
2018-03-06 14:18:36
Да кому нужен евонный биатлон вместе с медалями и призами. Бесполезный для общества человек. Присосался к бюджету, не более того. Явно не Илон Маск.
Правдоруб
2018-03-06 13:10:18
Чиновники превратили спорт в "наркопритон", ежели он сможет с ними бороться,то тогда есть смысл выставлять свою кандидатуру...,а сейчас,когда Россия опущена как нельзя ниже ,нужно много потратить сил для восстановления престижа,ведь ,как оказалось, Родченков во многом прав,это подтвердила и кандидат в Президенты Собчак,которая видела в Америке настоящий фильм и правду о расследовании и кто возглавлял всё это безобразие.....
Natalia
2018-03-06 12:54:29
Двумя руками за! Он болеет за дело, знает, что и как делать.
Гость
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