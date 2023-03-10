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Лыжники-марафонцы в Петрозаводске вышли на 50-километровую дистанцию (ВИДЕО)

Новости. Спорт
11:27, 11 Марта 2023

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Огромное число марафонцев вышли на старт Фестиваля зимних видов спорта KareliaSkiFest на Кургане.

Как сообщил паблик Центра спортивной подготовки, сегодня, 11 марта, сотни лыжников вышли на старт Фестиваля зимних видов спорта KareliaSkiFest 7.0. Им предстоит преодолеть дистанцию в 50 км.

По информации Минобразования и спорта, KareliaSkiFest пройдет на «Кургане» уже в седьмой раз.

Участники из 50 регионов России испытают свои силы в гонке свободным стилем. Маршрут пройдет по трассам «Кургана» и «Фонтанов». Также гостей Фестиваля ждет Зимний семейный праздник от карельского общества «Динамо».

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