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Лыжница из Карелии вошла в десятку сильнейших на Кубке России

Новости. Спорт
12:06, 17 Января 2022
фото: Минспорта Карелии

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Ольга Жолудева стала восьмой по итогам этапа Кубка страны, проходившего в Архангельской области.

Как рассказали в Минспорта Карелии, IV этап Кубка России по лыжным гонкам проходил накануне в Архангельской области. Персьют классическим стилем, за победу в котором вели борьбу более 200 спортсменов со всей России, проводился 16 января — Ольга Жолудева заняла в гонке 4 место, остановившись в шаге от медалей.

В общем зачете минитура по итогам нескольких гонок лыжница из Сегежи заняла 8 место.

Ранее на тех же соревнованиях Ольга заняла 5 место в гонке на 10 км свободным стилем.

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