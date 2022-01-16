Лыжница из Карелии вошла в десятку сильнейших на Кубке России

Ольга Жолудева стала восьмой по итогам этапа Кубка страны, проходившего в Архангельской области.

Как рассказали в Минспорта Карелии, IV этап Кубка России по лыжным гонкам проходил накануне в Архангельской области. Персьют классическим стилем, за победу в котором вели борьбу более 200 спортсменов со всей России, проводился 16 января — Ольга Жолудева заняла в гонке 4 место, остановившись в шаге от медалей.

В общем зачете минитура по итогам нескольких гонок лыжница из Сегежи заняла 8 место.

Ранее на тех же соревнованиях Ольга заняла 5 место в гонке на 10 км свободным стилем.