Лжепродавца квартир и машин, обманувшего петрозаводчан на 13 млн рублей, отправили в колонию

На 4 года отправился в колонию мошенник, который брал с петрозаводчан предоплату за квартиры и машины, но не планировал ничего им продавать, сообщается на сайте городского суда Петрозаводска.

В период с мая 2013 года по июнь 2015 года лжепредприниматель, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершал мошенничества в особо крупном размере путем обмана граждан, желающих приобрести квартиры и транспортные средства на условиях кредитования и обратившихся для указанных целей в подконтрольные ему коммерческие организации.

Согласно предлагавшимся условиям в момент заключения договоров граждане оплачивали первоначальные платежи, составлявшие до 20% от стоимости квартиры (транспортного средства). После этого, в течение срока действия договоров граждане обязаны были вносить ежемесячные платежи.

Разработанная преступная схема была направлена на обман клиентов путем сообщения им ложных и не соответствующих действительности сведений, поскольку заключенные с гражданами договоры, носившие фиктивный характер, соучастники преступлений не планировали исполнять, а полученные от клиентов денежные средства обналичивались со счетов организаций и обращались в их пользу.

Общая сумма похищенных вышеуказанным способом денежных средств превысила 13 млн. руб.

По совокупности преступлений мошеннику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.