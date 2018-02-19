Мадонна шокировала поклонников голым фото

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Певица Мадонна в очередной раз шокировала поклонников голым фото.
Ранее популярная исполнительница разместила на своей странице снимок, где у неё была только сумочка. 59-летняя исполнительница опубликовала селфи в стиле ню на своей странице в "Инстаграме". Единственное, что было на ней, — шляпа. Снимок за три часа набрал более 65 тысяч лайков, сообщает "Лайф".
Впрочем, исполнительница уже не в первый раз удивляет своих подписчиков. Так, в январе она показала снимок, где единственной вещью, которая была в её окружении, стала сумочка.
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