Магазин на севере Карелии пытались обокрасть два раза в сутки

Карельские росгвардейцы пресекли попытки хищения товаров из магазинов в республике.

В минувший вторник в Кеми охраняемый сетевой магазин дважды подвергся покушениям злоумышленников. Первый раз сигнализация сработала утром — был задержан 75-летний мужчина, пытавшийся пронести неоплаченный товар мимо кассы. Второй раз сотрудники Росгвардии выезжали на место происшествия днем — задержан 51-летний местный житель за аналогичное правонарушение. Об этом информирует Росгвардия.

Также в Сегеже 34-летний гражданин пытался незаметно вынести несколько банок кофе, но замысел не удался.

Нарушители были задержаны и переданы полиции.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске нарушители пытались пронести мимо кассы алкоголь, лампу и наушники