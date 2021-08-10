Магазин на севере Карелии пытались обокрасть два раза в сутки

Карельские росгвардейцы пресекли попытки хищения товаров из магазинов в республике.
В минувший вторник в Кеми охраняемый сетевой магазин дважды подвергся покушениям злоумышленников. Первый раз сигнализация сработала утром — был задержан 75-летний мужчина, пытавшийся пронести неоплаченный товар мимо кассы. Второй раз сотрудники Росгвардии выезжали на место происшествия днем — задержан 51-летний местный житель за аналогичное правонарушение. Об этом информирует Росгвардия.
Также в Сегеже 34-летний гражданин пытался незаметно вынести несколько банок кофе, но замысел не удался.
Нарушители были задержаны и переданы полиции.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске нарушители пытались пронести мимо кассы алкоголь, лампу и наушники
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