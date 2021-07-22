В Петрозаводске нарушители пытались пронести мимо кассы алкоголь, лампу и наушники

Сотрудники Росгвардии задержали двух правонарушителей ночью в гипермаркете Петрозаводска.

Ночью 23 июля поступило два вызова с промежутком в несколько часов из охраняемого гипермаркета Петрозаводска, сообщают в Росгвардии.

В первом случае прибывшие на место сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали 42-летнего горожанина, который попытался вынести из магазина спиртное, предварительно спрятав в карман. А вторым нарушителем оказался 22-летний местный житель. Молодой человек хотел незаметно пронести мимо кассы лампу накаливания и наушники.



Росгвардейцы задержали нарушителей и передали их сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали жителя Петрозаводска, который грозился задушить сожительницу