Росгвардейцы задержали жителя Петрозаводска, который грозился задушить сожительницу

Сотрудники Росгвардии защитили 31-летнюю петрозаводчанку от агрессивного 28-летнего сожителя.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел около полуночи 19 июля. Помощь росгвардейцев понадобилась 31-летней жительнице Петрозаводска. Прибывшая на место группа задержания городского отдела вневедомственной охраны выяснила, что причиной вызова стал конфликт горожанки со своим сожителем. Мужчина ударил ее, а также грозился задушить. Пострадавшая написала заявление.

Сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего нарушителя и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, сцена ревности 46-летней петрозаводчанки закончилась уголовным делом для ее 25-летнего сожителя.