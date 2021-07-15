Сцена ревности 46-летней петрозаводчанки закончилась уголовным делом для ее 25-летнего сожителя

Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы за угрозу убийством своей сожительнице, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию обратилась 46-летняя горожанка, которая сообщила, что ей угрожали убийством. Участковый уполномоченный полиции разобрался в ситуации.

В тот день сожитель горожанки – 25-летний петрозаводчанин – вернулся домой с радостными новостями: он приобрёл новый мотоцикл. Покупку пара решила отметить праздничным ужином, во время которого женщина обратила внимание, что молодой человек постоянно кому-то отправляет СМС-сообщения. На почве ревности началась ссора. По словам пострадавшей, во время выяснения отношений сожитель взял в руки нож, пригрозил ей убийством. Затем молодой человек вышел на улицу, а горожанка, испугавшись за свои жизнь и здоровье, вызвала правоохранителей.

Дознанием возбуждено уголовное дело. Молодой человек признал свою вину и принёс потерпевшей извинения. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее житель Карелии угрожал убийством женщине, которая постоянно жаловалась на него в полицию.