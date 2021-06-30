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Житель Карелии угрожал убийством женщине, которая постоянно жаловалась на него в полицию

Новости. Криминал
13:31, 01 Июля 2021
фото: © Depositphotos / by_ShiShkin

Житель Олонецкого района стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством, сообщили в МВД Карелии.

О том, что 43-летний житель одной из деревень Олонецкого района высказывал угрозы убийством, в правоохранительные органы сообщила 45-летняя селянка. Участковый разобрался в ситуации.

Как выяснилось, подозреваемый, ранее судимый за кражи, неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в состоянии опьянения и за курение в общественных местах. Виновницей он считал женщину, которая постоянно писала на него жалобы стражам порядка. В июне мужчина решил высказать недовольство сложившейся ситуацией и пришёл домой к обидчице. Она открыла дверь, а он, не спрашивая разрешения, проследовал на кухню, взял нож и пригрозил ей. Хозяйка восприняла угрозу со всей серьезностью: она попыталась покинуть квартиру, но незваный гость остановил её и жестом показал, что ждёт женщину, если она не прекратит жаловаться. Потерпевшая направилась в подъезд, где позвала на помощь, а мужчина сбежал.

В отношении жителя Олонецкого района возбуждено уголовное дело. В настоящее время он признал свою вину. Мужчине грозит до двух лет колонии.

Ранее микрофинансовая организация была наказана за угрозы жительнице Карелии.

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Комментарии

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кир
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Бестолочи, - сказал кот.
Гость
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