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Магазин в Карелии закрыли из-за частых краж

Новости. Криминал
09:54, 24 Января 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Жителя Карелии осудили за кражу имущества из магазина, сообщили на сайте Прионежского районного суда.

В сентябре 2019 года неоднократно судимый мужчина при помощи отрезка арматуры взломал решетку на окне магазина в деревне Половина, разбил оконное стекло, через образовавшийся проем проник в помещение и украл имущество на сумму более 9 тысяч  рублей.

Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде лишения свободы.

Ранее, в течение 2019 года, в данном магазине также неоднократно совершались кражи продуктов питания, из-за чего учредитель фирмы решил закрыть магазина.

Ранее петрозаводчанин украл из магазина дорогие наушники.

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Комментарии

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Паша
2020-01-24 13:17:27
Так и вспомнишь слова Водонаевой, права она, похоже, ничего здесь изменить нельзя с такой системой и управлением....
кир
2020-01-24 14:02:31
Паша, с вами ничего изменить нельзя и не надо. В России пусть всё идет эволюционным путем. Много кровищи наделал 17 год. Теперь откатились во вредный либерализм.
кир
2020-01-24 13:15:39
Люди (социум) достойны только той жизни, в которой живут здесь и сейчас.(я)
zanoza
2020-01-24 10:48:25
Вот она "работа" участковых, из-за разгула преступности приходится закрывать социально значимые объекты.
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