Магазин в Карелии закрыли из-за частых краж

Жителя Карелии осудили за кражу имущества из магазина, сообщили на сайте Прионежского районного суда.

В сентябре 2019 года неоднократно судимый мужчина при помощи отрезка арматуры взломал решетку на окне магазина в деревне Половина, разбил оконное стекло, через образовавшийся проем проник в помещение и украл имущество на сумму более 9 тысяч рублей.



Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде лишения свободы.



Ранее, в течение 2019 года, в данном магазине также неоднократно совершались кражи продуктов питания, из-за чего учредитель фирмы решил закрыть магазина.

Ранее петрозаводчанин украл из магазина дорогие наушники.