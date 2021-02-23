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Магазин "ВкусВилл" в Петрозаводске предлагает продукты для здорового питания

Новости. Экономика
10:35, 24 Февраля 2021
фото: © "ВкусВилл"
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Широкий ассортимент продуктов для здорового питания без красителей и усилителей вкуса – от натурального мяса до соусов - предлагает магазин торговой сети "ВкусВилл" в столице Карелии.

В магазине можно купить продукты для настоящих ценителей. Например, бездрожжевой хлеб, испеченный по старорусским рецептам, или серую колбасу из качественного мяса. Рыбу, которая живет в естественной среде, а не выращивается искусственно, или мясо с небольших ферм, где животные свободно пасутся на лугах и питаются качественными кормами без гормонов и антибиотиков.

Кроме того, "ВкусВилл" предлагает кондитерские изделия, приготовленные без маргарина и разрыхлителей, на сливочном масле; пельмени, манты, голубцы, полуфабрикаты, сделанные из натуральных ингредиентов; натуральные десерты, соусы без красителей и ароматизаторов; фрукты и овощи, проверенные на содержание нитратов. И все это – по доступным ценам.

Производители, которые делают продукты для "ВкусВилл", работают с соблюдением всех законодательных норм и руководствуются главным принципом — выпускать только натуральную продукцию. Каждая партия проверяется технологами в собственной лаборатории "ВкусВилл" или в независимых лабораториях, с которыми сотрудничает компания.

Сеть "ВкусВилл" расширяет свое присутствие в регионах России – магазины компании есть не только в Москве и Московской области, но и многих городах страны. Сеть насчитывает более 1500 магазинов, и эта цифра растет каждую неделю.

Ежедневно объем продаж натуральной продукции достигает 2000 тонн, в месяц проходит 500-600 лабораторных исследований на соответствие качеству.

В период пандемии "ВкусВилл" позаботился о безопасности свои покупателей – в магазинах сети посетителям доступны перчатки и маски, санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция помещения и всех поверхностей.

Те, кто предпочитает оставаться дома, смогут уже с марта заказать бесплатную доставку – ее легко оформить на сайте vkusvill.ru или через мобильное приложение.

Надо собрать виртуальную корзину, и курьеры бесплатно привезут свежие и полезные продукты на дом. Время доставки - 2 часа без минимальной суммы заказа. Причем, на онлайн-заказы распространяются все скидки по акциям и оплата баллами.

Чтобы знакомство с "ВкусВилл" было еще приятнее, магазин дарит своим покупателям скидку 100 рублей по промокоду ПЕРВЫЙРАЗ на онлайн заказ от 500 рублей.

Адрес в Петрозаводске: пр-т Ленина, д. 34.

Телефон горячей линии:  8 800 550 86 02

Соцсети:

https://vk.com/vkusvill_ru

https://www.facebook.com/vkusvill.ru

https://www.instagram.com/vkusvill_ru/

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