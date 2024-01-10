Магазинных воришек приняли росгвардейцы и отвезли в полицию

Сотрудники Росгвардии задержали жителей Карелии, которые пронесли неоплаченные товары мимо кассы.

Днем в среду, 10 января, сигнал «тревога» поступил росгвардейцам из магазина по продаже алкоголя в Беломорске. Сотрудник торгового заведения сообщил прибывшему патрулю, что 29-летний молодой человек дважды украл товар.

А во вторник, 9 января, в Олонце росгвардейцы задержали 43-летнего местного жителя, который тоже прошел с неоплаченным товаром мимо кассы.

Общая сумма ущерба составила около 2 тысяч рублей. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе ведомства.