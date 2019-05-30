Магазинный вор со стажем попался с поличным в поселке Карелии

В поселке Кондопожского района приезжий дважды за один вечер обокрал магазин, сообщили в МВД Карелии.

В мае в дежурную часть полиции за один вечер дважды с заявлением о краже обращалась продавец сетевого продуктового магазина, расположенного в одном из населенных пунктов Кондопожского района.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого - 31-летнего петрозаводчанина. Мужчина два раза заходил в магазин и похищал товар. В числе похищенного: сыры, упаковки кофе, кура-гриль, предметы личной гигиены. В первый раз он вынес товар на 4930 рублей, а во второй на 4090 рублей. Позднее в одном из магазинов Петрозаводска мужчина похитил сыры на сумму 2900 рублей.

Как пояснил подозреваемый, он уехал из Петрозаводска в соседний район, так как в городе его лицо знакомо работникам магазинов. Чтобы добраться до карельской столицы, судимый гражданин заказал такси, однако наличных денег у него на поездку не хватило, тогда он добавил в счет оплаты одну из похищенных упаковок кофе. Часть товара он украл для личных нужд, другую сбыл. Деньги, добытые незаконным путем, он потратил на собственные нужды и алкоголь.

По данным фактам возбуждено 3 уголовных дела.