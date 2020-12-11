Магазины и общепит в Петрозаводске накажут за отсутствие защитных экранов в зоне обслуживания

Контролеры администрации Петрозаводска обнаружили нарушения в работе магазинов и предприятий общественного питания.

Специалисты администрации Петрозаводска проверили соблюдение антиковидных требований в магазинах карельской столицы и на предприятиях сферы услуг, сообщили в мэрии.



В ходе совместного рейда с сотрудниками полиции Петрозаводска специалисты посетили магазины и предприятия общественного питания на улицах Ровио, Судостроительная и Ключевая. Также на основании обращений горожан было проверено одно из учреждений, оказывающих ритуальные услуги населению. В центре внимания инспектирующих были вопросы организации противоэпидемиологических мероприятий со стороны администрации и персонала, ограничение посетителей по возрасту, соблюдение масочного режима.

На двух объектах были выявлены нарушения – в зоне непосредственного обслуживания посетителей отсутствовали защитные экраны. Юридические лица будут привлечены к административной ответственности.

Рейды, направленные на профилактику распространения коронавируса, проводятся ежедневно по поручению городского оперативного штаба, возглавляемого Ириной Мирошник.

