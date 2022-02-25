Магазины ограничат продажу социально значимых продуктов в одни руки

Торговые сети получили разрешение на ограничение продажи ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки.

Об этом сообщили РБК в Минпромторге.

«Сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки. Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России», — говорится в сообщении.



Ретейлеры рассчитывают, что ограничение поможет в борьбе с перекупщиками.



« В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи. Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ретейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», — пояснили в Минпромторге.