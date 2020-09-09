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Магазины ждет массовое закрытие в случае второй волны COVID-19

Новости. Общество
20:40, 10 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Магазинам не дали гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса.

Ассоциация компаний интернет-торговли предложила Роспотребнадзору создать стандарт работы непродовольственных магазинов на случай второй волны COVID-19. В период распространения коронавируса именно эти торговые точки столкнулись с существенным падением выручки. Новый регламент содержит правила, исполнение которых должно обеспечить рознице непрерывную работу даже в карантин, пишут "Ивзестия".

В документе сказано, что основная цель нового регламента – предотвратить губительное воздействие пандемии на экономику страны, в том числе, на розницу. Если же режим повышенной готовности и чрезвычайной ситуации вернут, новые правила позволят торговым объектам работать – при этом предложено ввести контроль по плотности посетителей, а не по площади торгового объекта (в предыдущий карантин дольше всего были закрыты крупные точки). Персонал магазинов готов и будет соблюдать меры предосторожности: носить маски и респираторы (если введут режим их обязательного использования), а также следить за тем, чтобы покупатели действовали аналогично. При этом розница готова вызывать в магазин сотрудников правопорядка, если будет необходимо решить возникший на этой почве конфликт.

Торговля также готова при возможности разделять потоки посетителей на вход и выход. Плюс осуществлять контроль одновременного пребывания покупателей в торговом зале.

Роспотребнадзор рассмотрел предложения и счел нужным оставить в силе уже действующие рекомендации.

Роспотребнадзор предусмотрел три этапа, в соответствии с которыми в регионах снимаются все ограничения, введенные в связи с режимом самоизоляции. На первом допускаются к работе магазины до 400 кв м, на втором – до 800 кв м, на третьем – оставшиеся. Переход от этапа к этапу идет на основе показателей заболеваемости и смертности в субъекте, также учитывается мнение региональных санитарных врачей.

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