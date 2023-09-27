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Магнитные бури обрушатся на планету нынешней осенью

Новости. Общество
16:45, 27 Сентября 2023
фото: Freepik

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Ученые предупреждают о возросшей активности Солнца осенью 2023 года.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили о возросшей солнечной активности осенью 2023 года.

По их словам, минувшим летом произошел недолгий перерыв в солнечной активности, но осенью он завершается.

Большинство моделей активности ставят максимум на 2024 год. По словам специалистов, вероятность, что летнее затишье продлится на осень, минимальна. Последние две недели наблюдается рост число вспышек на Солнце, а в сентябре было зарегистрировано уже 4 геомагнитные бури — больше, чем было за все лето.

Больше того, несмотря на летний перерыв, рост солнечной активности продолжается и уже превысил значения за последние 20 лет.

Также специалисты отметили, что пока за все время роста активности Солнца не было зарегистрировано ни одной экстремально сильной вспышки. Это дает основание предполагать, что Солнце пока придерживает часть энергии, и стадия основного роста сейчас впереди.

Согласно данным сайта, ближайшая серьезная магнитная буря ожидает Землю в начале третьей декады октября.

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