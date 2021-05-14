Максим Кац раскритиковал «Яблоко» за непрозрачность источников финансирования и авторитаризм партийной верхушки

В рамках прямого эфира на своем Youtube-канале Максим Кац раскритиковал партию «Яблоко» – в частности, за непрозрачность ее источников финансирования.

Кац заявил, что партия финансируется из средств «странных» НКО, зарегистрированных только для того, чтобы перечислять «Яблоку» деньги: «Финансирование „Яблока“ — это тяжелая история… Явлинский объяснял это на „Дожде“ тем, что есть какие-то бизнесмены, которые хотят давать деньги „Яблоку“, и они таким образом скрывают там как-то свою личность и не напрямую жертвуют через эти фонды… объяснение странное… источники финансирования партии, которое составляет 208 млн рублей в год — это крупное очень финансирование… и источники финансирования неизвестны — это очень большая травма». Об этом сообщает канал «Выборы 2021» на «Яндекс Дзен».

Также Кац раскритиковал партийную верхушку «Яблока» — за авторитаризм и исключение из рядов партии всех функционеров, которые, по мнению Явлинского, могут представлять из себя самостоятельные фигуры: «Многих исключили и меня пытаются — 2 раза уже. Это просто все, про кого Явлинскому кажется, что они могут представлять какую-либо политическую ценность, что они могут сами что-то делать: кампании вести, претендовать на лидерство в „Яблоке“ — и таких людей „Яблоко“ просто из себя исключает».