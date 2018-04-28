Максим Мазуровский стал певцом и начал гастрольную деятельность

Известный в Карелии Максим Мазуровский продюсер создал группу Milmars, стал ее солистом и начал выступать на сцене.

"Много лет делал концерты разных исполнителей: от клубов до фестивалей на аэродроме, от Сегежи до Польши и Кипра. Решил попробовать себя в новом амплуа. Непривычно, непросто, но очень интересно", - написал Максим Мазуровский на своей странице в соцсети.

"Мы построили в Карелии профессиональную студию, написали полтора десятка песен с собственными текстами и музыкой. Уже выступили в Архангельске, Мурманске, Череповце с легендарными The Rasmus и нашими "Тату", "Русским размером" и А.Потехиным. В конце мая вместе с BrainStorm дадим жару на Кипре, а потом споём на юбилейном 10-тысячном русско-кипрском open-air фестивале в Лимассоле", - сказал Мазуровский.

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