Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО)

Предприниматель, музыкант и шоумен Петрозаводска Максим Мазуровский обратился к местным властям с просьбой завершить ремонт территории у детского сада, начатый 3 месяца назад.

На своей странице в соцсети Максим Мазуровский разместил видеообращение к местным властям, где возмущается грязью и бардаком, который устроили рабочие, начавшие ремонт территории у детского сада три месяца назад.

"У садика №99, в который я вожу двоих из троих своих детей, в августе затеяли ремонт дворовой дороги и парковки. Всё перекопали, развели бардак и грязь. Закончить должны были к 1 сентября. Уже конец октября, воз и ныне там, - возмущен Мазуровский-младший. - Почему родители третий месяц должны водить детей в садик по этому, простите, говну?! Почему вы не можете сделать за три месяца то, что в принципе должно делаться за неделю?!

Понимаю, что у вас там "пандемия", и вы всё валите на вирус, как на мёртвого, и уже, кажется, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно. Закончите уже, наконец, эту вакханалию! Доделайте, пожалуйста, эту работу!

Раз вы организовать процесс не можете за те баснословные деньги, наши и мои деньги, которые вы на всё это тратите, уже давно можно было просто взять в руки лопату и убрать эту грязь за собой!"

Напомним, в Петрозаводске в рамках программы Комфортная городская среда" запланировано благоустроить 71 дворовую территорию многоквартирных домов. На эти цели выделено порядка 140 млн рублей.