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В Петрозаводске началось благоустройство дворов (ФОТО)

Новости. Общество
15:33, 22 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Десять дворов Петрозаводска уже ремонтируются в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", сообщили в мэрии Петрозаводска.

В настоящее время началось производство работ на десяти территориях: ул. Зеленая, дома номер 10, 12 и 14; ул. Балтийская, дома номер 5, 31, 27 и 35, ул. Фролова, дома номер 3 и 7, пл. Гагарина, 2.

"На данный момент все соглашения с управляющими организациями заключены, общая сумма порядка – 140 миллионов рублей. По ряду дворовых территорий работы вступили в активную фазу, ожидаем до 15 августа завершение работ на всех объектах", – сказал председатель комитета ЖКХ администрации Андрей Бекелев.

Всего в 2020 году будет благоустроена 71 дворовая территория многоквартирных домов. 

К концу лета во всех дворах появятся урны и скамейки, новое асфальтирование. Большинство участников проекта также планируют устроить автомобильные парковки и новое освещение. В перечне планируемых работ также озеленение, удаление и формовка деревьев, устройство хозяйственно-бытовых площадок, установка ограждений.

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Комментарии

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новый
2020-05-22 16:11:36
Напрасный труд. Автокастрюльщикам пофиг на поребрики и тротуары. Они там живут.
Гость
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