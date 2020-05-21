В Петрозаводске началось благоустройство дворов (ФОТО)

Десять дворов Петрозаводска уже ремонтируются в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", сообщили в мэрии Петрозаводска.

В настоящее время началось производство работ на десяти территориях: ул. Зеленая, дома номер 10, 12 и 14; ул. Балтийская, дома номер 5, 31, 27 и 35, ул. Фролова, дома номер 3 и 7, пл. Гагарина, 2.

"На данный момент все соглашения с управляющими организациями заключены, общая сумма порядка – 140 миллионов рублей. По ряду дворовых территорий работы вступили в активную фазу, ожидаем до 15 августа завершение работ на всех объектах", – сказал председатель комитета ЖКХ администрации Андрей Бекелев.

Всего в 2020 году будет благоустроена 71 дворовая территория многоквартирных домов.

К концу лета во всех дворах появятся урны и скамейки, новое асфальтирование. Большинство участников проекта также планируют устроить автомобильные парковки и новое освещение. В перечне планируемых работ также озеленение, удаление и формовка деревьев, устройство хозяйственно-бытовых площадок, установка ограждений.